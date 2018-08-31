Жители Фрунзенского района пытались смыть в канализацию матрас

В новогодние праздники жители Фрунзенского района развлекались как могли. К примеру, в доме 35/28 по Загребскому бульвару пытались смыть детский матрас, сообщают в ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”.





Попытка оказалось неудачной и привела к крупному засору стока и затоплению подвальных помещений. На месте аварийная бригада выяснила, что в канализационной трубе застрял матрас от подростковой кровати длиной примерно 1,5 метра.





Водоканал напоминает, что канализация не является мусоропроводом и посторонние предметы могут привести к таким последствиям.