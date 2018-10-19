Лукьяненко ставит “жирную точку” в “Дозорах” и пишет заключительную книгу

Ранее писатель сообщал, что не планирует писать седьмую книгу из серии “Дозоров”, но недавно в интервью “Известиям” рассказал, что одна глава уже написана. Седьмая книга станет заключительной в саге.





Писатель-фантаст не раскрывает всех секретом книги, но говорит, что она станет действительно заключительной.





“Она должна поставить большую жирную точку во всей этой истории”, - сказал Лукьяненко.





В настоящее время Лукьяненко работает над другим произведением и планирует вернуться к “Дозору” весной этого года.