Сегодня
10 января, четверг
Обновлено  
Погода
+3°, влажность 69%
Завтра
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 18+
VK FACEBOOK PDA

Возведение новой ледовой арены на месте СКК планируют начать в 2020 году

06:50
Тэги: скк, строительсво, чемпионат мира по хоккею
0
Комментировать
Система Orphus
Тэги: скк, строительсво, чемпионат мира по хоккею



Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • Бразильские продукты заключили бывшего сотрудника Россельхознадзора под арест
  • Очередной “прорыв” Петербурга. Жители домов на улице Белы Куны могут остаться без отопления
  • Погода в Петербурге 10 января: снегопад и гололед на дорогах
  • Крупный пожар на заводе в Оренбургской области тушили 130 пожарных и 45 машин
  • Трамп не смог договориться с демократами по поводу строительства стены и ушел со встречи
  • Фото: скриншот "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Пользователи социальных сетей обсуждают видео драки в шаверме на Гончарной улице Санкт-Петербурга
  • Член группировки хакеров “Шалтай-Болтай” вышел по УДО в Петербурге: чем известна организация
  • На горе Эльбрус нашли тело москвича, отправившегося покататься на лыжах со склона
  • В четверг 9 января в Петербурге продолжатся снегопады: в городе ждут пробок и похолодания
  • Фото: instagram @bilanofficial Певец Дима Билан считает, что музыкальное творчество артистов России должны цензурировать
  • На Загребском бульваре Петербурга жители дома попытались смыть в унитаз детский матрас
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
30 октября 2018
Александр Беглов обсудил с Геннадием Тимченко проект по реконструкции СКК
9 января
Строительство новой ледовой арены на месте СКК в Петербурге начнется не позднее 2020 года
7 января
“Молодежка” России по хоккею вернулась на родину с бронзовой медалью чемпионата мира
5 января
Клим Костин: “Мы русские, здесь все против нас”. Россия проиграла США в хоккей
3 января
Хоккейная “молодежка” России обыграла сборную Словакии и выйдет против США в полуфинале
21 декабря 2018
Комиссия Ленобласти проверила экологическое соответствие для строительства “Северного потока-2”
21 декабря 2018
Обманутая дольщица из Петербурга встретится с действующим губернатором Петербурга Бегловым

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Подписка
на новости
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп




gazeta.spb
Гендиректор Amazon Джефф Безос, богатейший человек в мире, собирается развестись
Гендиректор Amazon Джефф Безос, богатейший человек в мире, собирается развестись
Канадские ученые предположили существование параллельной Вселенной из антивещества
Канадские ученые предположили существование параллельной Вселенной из антивещества
Байопик группы Queen “Богемская рапсодия” выиграл “Золотой глобус” как лучшая драма
Байопик группы Queen “Богемская рапсодия” выиграл “Золотой глобус” как лучшая драма
В Мексике нашли алтарь бога ацтеков, который изобрел войну и накормил собой людей
В Мексике нашли алтарь бога ацтеков, который изобрел войну и накормил собой людей
Китайский луноход приземлился на луне и впервые сфотографировал ее обратную сторону
Китайский луноход приземлился на луне и впервые сфотографировал ее обратную сторону
В Америке хотят превращать мертвых в удобрения: это дешевле и экологичнее похорон
В Америке хотят превращать мертвых в удобрения: это дешевле и экологичнее похорон
Американские ученые заявляют: чтобы бросить курить — надо перестать пить
Американские ученые заявляют: чтобы бросить курить — надо перестать пить
Задержаны злоумышленники, напавшие на автозаправку в Московском районе
Задержаны злоумышленники, напавшие на автозаправку в Московском районе
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало
В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок
В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок
Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
Ученые считают, что походы в кино, музее и театры помогают предотвратить симптомы депрессии
Ученые считают, что походы в кино, музее и театры помогают предотвратить симптомы депрессии
Путин рассказал, какие события уходящего года стали самыми важными для России
Путин рассказал, какие события уходящего года стали самыми важными для России
Выяснилось, что «гуглят» петербуржцы во время поездок в метро
Выяснилось, что «гуглят» петербуржцы во время поездок в метро
«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года
«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года
Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года
Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
В России растет промышленное производство, считает Путин
В России растет промышленное производство, считает Путин
Путин заявил, что в России снизится безработица
Путин заявил, что в России снизится безработица
В Гатчинском районе нашли полураздетого мёртвого мужчину
В Гатчинском районе нашли полураздетого мёртвого мужчину
СМИ: пьяный Аршавин провел ночь в петербургском стриптиз-клубе, а затем решил покататься на лошадях
СМИ: пьяный Аршавин провел ночь в петербургском стриптиз-клубе, а затем решил покататься на лошадях
Эксперты составили список лучших ужастиков уходящего года
Эксперты составили список лучших ужастиков уходящего года
Донюхался: китаец, который любил нюхать носки, попал в реанимацию
Донюхался: китаец, который любил нюхать носки, попал в реанимацию
Американского браконьера осудили и заставили в виде наказания пересматривать «Бэмби»
Американского браконьера осудили и заставили в виде наказания пересматривать «Бэмби»
Календари с Владимиром Путиным пользуются огромной популярностью в Японии
Календари с Владимиром Путиным пользуются огромной популярностью в Японии
«Европейский Оскар» достался фильму «Холодная война»
«Европейский Оскар» достался фильму «Холодная война»
^ Наверх