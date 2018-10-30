Возведение новой ледовой арены на месте СКК планируют начать в 2020 году

Председатель совета директоров хоккейного клуба “СКА” Александр Медведев рассказал о будущем спортивного комплекса на Большевиков. По словам спикера, возведение новой ледовой арены на месте комплекса начнут в следующем году.





За это время необходимо будет провести все тендерные процедуры и выбрать подрядчика. Новая арена должна принять в 2023 году чемпионат мира по хоккею. Споры о проекты новой арены идут уже давно. В прошлом году в декабре был представлен план строительства. Так, особенностью сооружения станет вместимость: 21 тысяча 500 зрителей смогут посетить арену. Арена будет функционировать как ледовая площадка и концертная.