Бразильские продукты заключили бывшего сотрудника Россельхознадзора под арест

Суд Петербурга постановил заключить под стражу бывшего сотрудника Россельхознадзора Петербурга, передает телеканал “Санкт-Петербург” со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.





Сообщается, что Роман Апаков, который на сегодняшний день работал строителем в храме, в 2016 и 2017 годах подписал 102 официальных документа для транспортировки продуктов из Бразилии. Однако сотрудник не проверил их и не провел необходимую экспертизу.





Свою ошибку Апаков признал. Суд учел, что Роман Апаков ранее не был судим, зарегистрирован на территории Российской Федерации, сейчас работает смотрителем в храме. Также суд постановил оставаться обвиняемому по домашним арестом до конца января.