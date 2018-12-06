Очередной “прорыв” Петербурга. Жители домов на улице Белы Куны могут остаться без отопления

В четверг, 10 января, около 04:00 утра во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга у домов по улице Белы Куны прорвало трубу. О коммунальной аварии сообщают очевидцы.





Сообщение о прорыве разместили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга” около 04:00 утра. По фотографиям видно, что из-за прорыва трубы улицу района заволокло паром.