Погода в Петербурге 10 января: снегопад и гололед на дорогах

В четверг, 10 января, дорожную ситуацию на дорогах осложнит снегопад и гололед на дорогах. Согласно сервису “Яндекс. Погода”, температура воздуха в четверг в северной стилице опустится до -5 градусов ниже нуля.





По ощущениям на улицах города будет -9 градусов ниже нуля. Ветер юго-восточный до двух метров в секунду, влажность - 98% и давление -761 мм рт. ст.





В комитете по благоустройству рассказали, что за первую неделю января в 2019 году выпало в пять раз больше осадков, чем в прошлом году за этот же период. Всего с начала зимы на улицы города выпало более 70 сантиметров осадков.