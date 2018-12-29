Крупный пожар на заводе в Оренбургской области тушили 130 пожарных и 45 машин





О пожаре сообщили днем 9 января: сотрудников вывели, а около 9 часов открытый огонь был устранен но устранить возгорание целиком пожарные смогли только к часу ночи по Москве. В МЧС сообщили, что несколько человек личного состава МЧС останутся дежурить на объекте до утра, чтобы не допустить повторения пожара.



Хотя огонь бушевал на площади 7000 м2, село Покровка, находящееся рядом, эвакуировать не стали, а Роспотребнадзор не выявил высоких уровней загрязнения атмосферы от горения веществ, сообщили РИА Новости.





Завод по производству цинковых деталей и оборудования в Оренбургской области тушили 130 человек 9 января, сообщили в управлении МЧС по региону.