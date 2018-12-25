Трамп не смог договориться с демократами по поводу строительства стены и ушел со встречи





Трамп написал, что ушел со встречи, поскольку она оказалась “потерей времени”. Нэнси Пелоси ответила отказом на его вопрос, собираются ли демократы одобрить выделение денег на “стальной барьер”.





Президент США Дональд Трамп покинул совещание 9 января с членами демократической партии по поводу возведения “стены из стали” на границе с Мексикой, о чем он сообщил в своем Twitter.