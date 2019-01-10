Пользователи социальных сетей обсуждают видео драки в шаверме на Гончарной улице Санкт-Петербурга





Мужчина немедленно атаковал: завязалась потасовка, в ход пошли стулья кафе. Обиженный посетитель вышел победителем из неравной схватки. Авторы записи сообщают, что он является участником Второй чеченской войны, однако никакого официального подтверждения этому, как и точных данных о личностях участников конфликта нет.







Напомним, в Московском районе Петербурга задержали злоумышленников, пытавшихся ограбить магазин .(Андрей Петров, Gazeta.SPb)

В социальной сети появилось видео драки в шаверме на Гончарной улице Санкт-Петербурга, его“Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”. Из сообщения разместивших видео следует, что конфликт произошел 7 января: четверо молодых людей вошли в кафе и один из них назвал сумку посетителя заведения женской.