Член группировки хакеров “Шалтай-Болтай” вышел по УДО в Петербурге: чем известна организация





По данным в сети, группа хакеров, также известная под именем “Анонимный интернационал” прославилась в 2013 году после публикации текста новогоднего обращения Владимира Путина до того, как он его прочел. Затем в последующие месяцы хакеры неоднократно публиковали документы о внутренней политике РФ: к примеру, Twitter Дмитрия Медведева был взломан, и “Шалтай-Болтай” взяли на себя ответственность.





Первоначально хакеры бесплатно размещали на своем сайте украденную информацию, затем стали продавать ее на интернет-биржах.





В конце 2016 года задержали Владимира Аникеева, который считается лидером группы. Позже на допросах ФСБ он сознался в частичной подделке переписок должностных лиц, чьи личные данные были якобы взломаны и обнародованы, по данным в сети.





Члена хакерской группировки “Шалтай-Болтай” отпустили по УДО 9 января 2019 года, сообщили Gazeta.SPb в судах Санкт-Петербурга.