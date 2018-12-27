На горе Эльбрус нашли тело москвича, отправившегося покататься на лыжах со склона





Лыжника искали пять спасателей и четверо работников канатной дороги со снегоходами и нашли мертвое тело под станцией “Мир” на высоте 3,5 км.





Абсолютная высота горы Эльбрус составляет 5,6 км. По данным в сети, каждый год на горе гибнет около 15-20 человек — не только туристы, но и профессиональные альпинисты. Считается, что основную опасность при восхождении на гору представляет резкая смена погоды и тяжелая акклиматизация покорителей вершин.





На горе Эльбрус 9 января нашли тело москвича, отправившегося покататься на лыжах со склона, сообщили Gazeta.SPB в местном управлении МЧС. Поиски начались вечером после того, как спасателям сообщили, что с мужчиной не связаться.