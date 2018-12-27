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На горе Эльбрус нашли тело москвича, отправившегося покататься на лыжах со склона

01:51
Тэги: горы, спасатели, лыжи
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Тэги: горы, спасатели, лыжи



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