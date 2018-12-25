В четверг 9 января в Петербурге продолжатся снегопады: в городе ждут пробок и похолодания





В городе продолжатся снегопады, сообщает сервис. Жители города жалуются на плохую уборку улиц: пробки в первый рабочий день достигли 8 баллов и нет причин считать, что 9 января ситуация на дорогах будет проще.





В четверг 10 января в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ждут продолжения снегопадов и похолодание, сообщает сервис Яндекс.Погода. Предполагается, что температура к вечеру четверга опустится с -5 до -8, а с юга задует сильный ветер до 4 м/с. Высокая влажность создаст у населения Санкт-Петербурга впечатление, что похолодало до -13, сообщает сервис.