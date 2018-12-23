Певец Дима Билан считает, что музыкальное творчество артистов России должны цензурировать





Российский певец Дима Билан (род. 1981) в 2018 году получил звание народного артиста РФ. В его послужном списке две поездки на “Евровидение” в 2006 и 2008 годах, где он занял второе и первое место соответственно.





В 2014 году, согласно данным в сети, в закон РФ о госязыке ввели изменения, которые запрещают использование мата в произведениях искусства. При этом Билан не прояснял, что именно он имел в виду под словами “треш” и “хаос”. Как известно, цензура в России запрещена согласно Конституции государства.





Певец Дима Билан хочет, чтобы музыку в России начали цензурировать, о чем он сообщил в интервью газете “Московский комсомолец”. По его мнению, зарубежная музыка погрязла в “хаосе” и нельзя допустить его распространение на территории РФ. По мнению певца, специальные ведомства должны сдерживать “треш” и “вседозволенность” в творчестве музыкантов страны.