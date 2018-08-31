На Загребском бульваре Петербурга жители дома попытались смыть в унитаз детский матрас





Канализационная труба имеет диаметр 30 см — матрас, пусть и не из самых больших, имел длину 1,5 м. Из-за него подвал затопило нечистотами и жителям дома на Загребском бульваре пришлось вызывать рабочую бригаду. В “Водоканале” напомнили населению Санкт-Петербурга, что канализация и мусоропровод — разные вещи, и попадание в трубы посторонних вещей приводит к засорам и авариям.





Во Фрунзенском районе жители дома попытались смыть в унитаз детский матрас, который забил канализацию и привел к затоплению подвала, сообщили в ГУП “Водоканал” 9 января.