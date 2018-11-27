На Ленинском проспекте Санкт-Петербурга маршрутка врезалась в Volkswagen Passat





В результате аварии никто, по словам очевидцев, серьезно не пострадал. Однако пользователи социальной сети неожиданно обсуждают не столько аварию, сколько водителей маршруток №49 — жители города сходятся во мнении, что за рулем этих машин сидят отъявленные лихачи.





Впрочем, это не значит, что именно водитель маршрутного такси виноват в столкновении — на дорогах скользко, в Петербурге выпал снег.





Маршрутное такси №49 врезалось в Volkswagen Passat около 23:00 9 января на юге Санкт-Петербурга, сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”. Авария произошла недалеко от железнодорожной платформы “Ленинский проспект”.