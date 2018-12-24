Сто театров примут участие во Всероссийском театральном марафоне





Помимо путешествия символа по стране и показов спектаклей, пройдут встречи с руководителями театров, актёрами и режиссёрами. Также будут организованы тематические фотовыставки и мастер-классы.





Спектакли, которые будут показывать в рамках марафона, планируется транслировать онлайн. Всего ожидается 700 таких мероприятий и 30 млн зрителей.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что 13 декабря врио губернатора Петербурга Александр Беглов объявил о начале Года театра в Санкт- Петербурге . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).









В форуме, посвященному Году Театра, примут участие все субъекты России и более 100 городов. Об этом сообщает Министерство культуры РФ.