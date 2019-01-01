Назвали самый кассовый фильм за новогодние каникулы–2019

Общие кассовые сборы в праздничные дни составили 1,3 млрд рублей. Из этой суммы 30% пришлось на фильм “Т-34”.





Также среди российских фильмов в каникулы спросом пользовались “Ёлки Последние”, “Три богатыря и наследница престола” и “Снежная Королева: Зазеркалье”.

Из зарубежных картин на первом месте “Гринч”.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Российский фильм “Т-34” собрал в прокате один миллиард рублей за неделю после премьеры . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).









Фильм “Т-34” Алексея Сидорова стал лидером российского проката в новогодние каникулы 2019 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на сайт Фонда кино. Эту картину уже успели увидеть 4,7 млн человек.