



По сообщениям спасателей, мошенники представляются инспекторами пожарной безопасности, предлагают за деньги установить датчики дыма, которые ставят бесплатно для многодетных семей и незавищенных групп населения. Мошенники пытаются продать газоанализаторы, которые официальные службы не имеют права монтировать.





В МЧС напоминают, что сотрудники городских служб должны быть в униформе и при документах.





В МЧС предупредили жителей Санкт-Петербурга о росте числа квартирных мошенников после завершения новогодних праздников 9 января, сообщили в управлении МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.