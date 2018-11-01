К юбилею рождения Даниила Гранина в Историческом парке откроют выставку

Она будет называться “Эпоха Гранина” и расскажет о том, времени, в которое он жил.





Экспозиция покажет все вехи пути писателя – от военного до литературного – через соответстветсвующие предметы.





Выставка продлится до 17 февраля. Вход свободный.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Санкт-Петербурге состоялась презентация книги "Последняя тетрадь" Даниила Гранина . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).









В Историческом парке “Россия – моя история” 17 января в три часа дня открывается выставка, посвященная жизни и творчеству петербургского писателя Даниила Гранина. Об этом сообщает парк.