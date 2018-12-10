“Почте России” разрешили списывать пошлину при покупке заграничных товаров автоматически





Беспошлинный порог в России продолжают понижать: до 1 января 2019 года он равнялся 1000 евро, теперь понижен до 500, а затем упадет до 200 евро, сообщили в ФТС. В ФТС отметили, что мера введена для удобства пользователей, но эксперты в области торговли опасаются, что “Почта России” станет доминирующей компанией для доставки товарой из-за границы.





“Почта России” начинает автоматически взимать пошлины при покупки товаров из-за рубежа стоимостью более 500 евро, сообщили в ФТС. До этого подобный платеж нужно было выполнять отдельно.