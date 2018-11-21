МВД заблокировал клип Хаски “Иуда” за то, что увидел в нем наркотики





Дело в том, что МВД усмотрело в видеоролике Хаски информацию об изготовлении, употреблении и способах приобретения наркотиков. Однако герои клипа проводили все действия с кассетной плёнкой.





Сообщается, что правозащитники планируют отправить в министерство требование обжаловать решение.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что петербургских водителей заставляют опасаться выступления Хаски . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Роскомнадзор выполнял лишь техническую работу, когда 17 ноября 2018 года блокировал клип рэп-исполнителя Хаски. Запрос на уничтожение клипа поступил от МВД. Об этом пишет “Фонтанка” со ссылкой на правозащитное подразделение “Открытой России”. Такой ответ на свой запрос получил адвокат "Открытой России" Сергей Бадамшин.