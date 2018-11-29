В Санкт-Петербурге отключили свет в домах на проспекте Металлистов и улицах поблизости





Отключение электроэнергии продлилось около 15-20 минут — для разных домов по-разному. Причины “блэкаута” пока неизвестны — пользователи социальных сетей предполагают, что это последствия снегопада, но точно никто не знает. В "Ленэнерго" пока не прокомментировали инцидент.





В Санкт-Петербурге 9 января около 22:40 отключили свет в жилых домах на проспекте Металлистов, сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”. О пропаже освещения сообщали и жители Полюстровского пр. и нескольких соседних улиц.