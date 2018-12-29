Поздравление президента России с новым годом возглавило рейтинг праздничного эфира





Отмечается, что в этом году обращение президента в новогоднюю ночь посмотрело примерно столько же людей, как и в прошлые годы – 43,5%.





При этом большинство телезрителей отдали предпочтение “Первому каналу”. Так обращение Путина по нему послушало 14,5% населения. На канал “Россия 1” пришлось 12,2 %. На остальные каналы обратили внимание примерно по 5% телезрителей.





Недавно Gazeta.SPb сообщала, что в московском метро в новогоднюю ночь можно будет услышать поздравление президента . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









В наступившем году телеобращение Президента России Владимира Путина стало самый рейтинговым среди всех других праздничных трансляций, передаёт “РИА Новости”.