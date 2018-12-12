“Зенит” побеждает “Цедевиту” из Хорватии в баскетбол на своем поле в Санкт-Петербурге





Среди игроков петербургской команды особенно отметили Сергея Карасева, который набрал за партию 19 очков. Несмотря на неудачное начало игры — после первого периода Зенит проигрывал 20:26 — лидерство петербуржцы захватили уже во втором отрезке — 48:44. После этого инициатива оставалась у хозяев поля и они успешно завершили игру.





Баскетбольный “Зенит” выиграл партию у команды из Хорватии “Цедевита” 9 января в Санкт-Петербурге. Игра завершилась со счетом 98:84. Это был матч второго тура группового отрезка “Еврокубка”.