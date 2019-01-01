Рабочие дни начались, а из новогодних отпусков вернулась лишь треть россиян

Только треть путешествующих россиян вернулась к первому рабочему дню в родной город, передаёт “РИА Новости” со ссылкой на Aviasales.





20% жителей России купили билет на 10 января, а ещё 20% – на 11 января.

Четвёртая часть всех туристов планирует вернуться в выходные – 12-13 января. Самых смелых оказалось 5% – они окажутся на работе 14 января, в понедельник.





Эксперты считают, что затянувшиеся каникулы отчасти связаны с тем, что россияне пытаются экономить – билеты после праздников обходятся дешевле на 16%.





Отметим, что самыми популярными местами для отдыха в России стали Крым, Минеральные воды, Краснодар и Сочи.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в России изменят систему определения цен на авиабилеты . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).







