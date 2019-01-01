Беглов потребовал убрать от снега территории школ и детских садов в Санкт-Петербурге до начала занятий





Градоначальник заявил, что у крылец поликлиник и образовательных учреждений не должно быть скользко. Он напомним, что ответственность за обеспечение безопасности на соцобъектах лежит на администрации районов. Беглов посоветовал им проводить мониторинг социальных сетей, чтобы быстро находить проблемные территории.





Занятия в школах и детсадах начнутся 14 января в понедельник, сообщили в правительстве Петербурга.





Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил вице-губернатору Николаю Бондаренко проконтролировать чистку территорий социальных учреждений Санкт-Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в Смольном, где 9 января состоялось заседание правительства.