В Ленинградской области начинают запускать “умное" освещение





Суть новой системы в том, что она сама следит за работой линий электропередач. Это значит, что она вовремя способна автоматически оповестить дорожные службы о сбоях в напряжении, коротких замыканиях нелегальных подключениях и прочих неисправностях. АСУНО Также помогает снизить аварийность в темное время суток.





Сейчас проект запущен в пилотном варианте на 61 линии освещения дорог Ленобласти.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что "Ленсвет" впервые оборудовал проезд по улице Кораблестроителей системой умного освещения . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





С 9 января на дорогах Ленинградской области, а именно в Волховском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Кировском, Кингисеппском, Приозерском, Тосненском и Подпорожском районах, вводят новую систему освещения. Об этом сообщает Дорожный комитет Ленобласти.