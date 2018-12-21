Проблемный трубопровод на проспекте Большевиков переложат к следующему отопительному сезону





По сообщениям коммунальных служб, за праздники произошло 60 аварий на теплосетях Петербурга. После прорыва трубы на пр. Большевиков 8 января с ожогами от горячей воды госпитализированы двое. Вечером того же дня врио губернатора приехал на место ЧП. Отопление и подачу горячей воды в 479 домах восстановили к 08:00 9 января.





“Пороховской” трубопровод, на котором произошел прорыв, проложен в 1981 году. Александр Беглов подчеркнул, что это не станет “трубой Беглова” - к следующей осени трубопровод переложат целиком, сообщили в правительстве.





Проблемный трубопровод на пр. Большевиков полностью переложат к следующей осени, сообщил Александр Беглов на заседании правительства Санкт-Петербурга 9 января 2019 года.