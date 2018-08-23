Роспотребнадзор запретит школьникам брать с собой еду из дома





Теперь приносить с собой еду из дома в школу запрещено. Эта мера связана с массовыми отравлениями, которые имели место быть в том году. Тогда, например, 11 школьников из Тувы отравились соком, который принёс в учебное заведение один из родителей.





Помимо этого правила, в школах запретят алюминиевую посуду, однако станет доступной одноразовая. Также вводится нормативная толщина омлетов и запеканок – не более 4 см, чтобы блюдо смогло пропечься. А картофель теперь нужно полоскать пять минут, как и варить сосиски.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по защите от гриппа . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Роспотребнадзор вводит изменения в санитарные правила. Они касаются школьников и воспитанников детских садов. Об этом пишет “Московский комсомолец”.