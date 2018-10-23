На женский турнир по теннису в Санкт-Петербурге ждут сильнейших спортсменок 15-ти стран





На турнир ждут Петру Квитову (Чехия), Кики Бертенс (Голландия), Дарью Касаткину, Марию Шарапову, Анастасию Павлюченкову.





Победителей определят после финалов 3 февраля 2019 года. В правительстве сообщили, что ученики спортшкол получат пригласительные билеты, а от метро “Крестовский остров” до “Сибур Арены” запустят автобусы-шаттлы.



По данным в сети, призовой фонд турнира в прошлом году составил 799 тысяч долларов.









В Санкт-Петербурге 26 января стартует турнир по теннису St. Petersburg Ladies Trophy. На соревнования приедут сильнейшие спортсменки из 15-ти стран мира, сообщили Gazeta.SPb в правительстве Санкт-Петербурга. Матчи будут проходить на “Сибур Арене”.