На Кондратьевском проспекте автомобиль въехал в толпу пешеходов





Около дома №3 автомобиль вылетел на тротуар и наехал на группу пешеходов.

В результате этого тяжёлые травмы получила 32-летняя женщина, она была госпитализирована.





По предварительной версии, водитель не справился с управлением. О виновнике аварии известно то, что это петербуржец 43-х лет.





Сейчас устанавливаются подробности произошедшего. ГИБДД начало провеку по этому делу.





Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Киришах водитель потерял управление и въехал в группу пешеходов . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Сегодня,9 января, в районе семи часов вечера на Кондратьевском проспекте Петербурга произошло ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.