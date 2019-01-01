За новогодние праздники более 400 петербуржцев пострадало от гололеда





При этом ещё 79 человек получили переохлаждение, восемь – обморожение, а три жителя Петербурга попали под падение наледей.





В связи с этой ситуацией Александр Беглов сказал: “Люди ждали праздника, а попали в больницу”. Он извинился перед пострадавшими и попросил ответвенных лиц последовать его примеру.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что из-за гололеда в Петербурге четыре человека пострадали в массовом ДТП на Красносельском шоссе . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Сегодня, 9 января, Михаил Дубин, глава комитета по здравоохранению Петербурга, сообщил, что в период с 30 декабря по 8 января в пределах города от гололеда пострадало 385 человек.