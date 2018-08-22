В музее стрит-арта Санкт-Петербурге пройдут лекции об уличном искусстве от мастеров из Франции





В субботу 12 января Жан Фушер проведет для гостей экскурс в историю уличного искусства 1980-ых годов в городах Франции. Художник и куратор молодых артистов сделает акцент на плакатной графике, которую использовали художники. Стоимость билета составит 400 рублей.





После этого во вторник 15 января Мишель Дюше, более известный как OX, расскажет как он прошел путь от плакатов до минимализма и абстракционизма, как городской ансамбль влияет на творчество уличных худжников. Эта встреча будет бесплатной.





По данным ВЦИОМ, россияне до сих пор настороженно относятся к искусству граффити. Примерно четверть россиян считают это вандализмом и столько же отстаивают его эстетическую ценность.





Две лекции об искусстве граффити и уличного арта можно будет услышать в Музее стрит-арта недалеко от Площади Восстания в Санкт-Петербурге 12 и 15 января, сообщили Gazeta.SPb в музее.