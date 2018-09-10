Пенсионный фонд России рассказал о правилах назначения пенсии в 2019 году





И здесь есть нюанс. Пенсионный возраст с прошлого года для мужчин стал составлять 65 лет, а для женщин – 60. Однако это не значит, что работникам сейчас необходимо дожидаться наступления этого возраста.

У реформы есть переходный период. Это значит, что в 2019 году пенсионерами становятся женщины, достигшие 55,5 лет, и мужчины, достигшие 60,5 лет.





Отметим также, что подобные правила не касаются тех, кому пенсия назначается за выслугу лет (например, медицинских работников и педагогов) .





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что главным событием России 2018 года, согласно опросу ВЦИОМ, стала пенсионная реформа . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Установлены правила выхода на пенсию в наступившем году, передаёт Пенсионный фонд России. Так, чтобы стать пенсионером, теперь иметь 10 лет стажа и накопить 16,2 пенсионных балла. Также необходимо достичь пенсионного возраста.