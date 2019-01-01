На ЗСД Санкт-Петербурга с грузовика свалился контейнер, а из него высыпались мандарины





Авария привела к перекрытию полосы, что в свою очередь вызвало заторы на Двинской и Невельской улицах. На места прибыли дорожные службы и оформляют необычное ДТП. Жители города жалуются на скользкую дорогу и плохую работу снегоуборочных машин.





В среду 9 января в Санкт-Петербурге на Западном скоростном диаметре на трассу упал контейнер, который перевозил грузовик, сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”. При этом на видео, опубликованном очевидцами ДТП, можно разглядеть как около раскрывшегося контейнера мужчины собирают мандарины.