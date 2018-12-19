Услугами РЖД в 2018 году воспользовалось на 3,4% больше пассажиров, чем у предыдущем

Услугами компании “Российские железные дороги” в 2018 году воспользовалось 1 млрд 155 млн человек, передаёт ТАСС со ссылкой на сообщение комрании.





Из этого числа больше поездок совершалось в пределах пригорода – так электрички за пришедший год перевезли 1 млрд 45 млн пассажиров. Соответственно поезда дальнего следования использовало 110 млн пассажиров.





Если сравнивать с 2017 годом, пассажиропоток увеличился на 3,4%.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что Пулково за 11 месяцев 2018 года обслужил порядка 17 млн пассажиров и увеличил пассажиропоток на 12%. По сравнению с 2017 годом, этот показатель стал больше на шесть миллионов пассажиров . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).







