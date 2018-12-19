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Услугами РЖД в 2018 году воспользовалось на 3,4% больше пассажиров, чем у предыдущем

20:50
Тэги: пассажиропоток, ржд, пассажиры
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Тэги: пассажиропоток, ржд, пассажиры



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