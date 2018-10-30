В сети появилась ранее неизвестная песня Честера Беннигтона из Linkin Park





Трек записан в 2017 году, незадолго до смерти Беннингтона. Сольная пластинка Мортона, в которую включена песня, выйдет 1 марта и носит название Anesthetic.





Честера Беннингтона обнаружили мертвым в его доме 20 июля 2017 года. Группа Linkin Park появилась в 1996 году, выпустила семь альбомов, их общий тираж превысил 100 млн экземпляров.





После смерти Беннингтона по всему миру появились его “мемориалы” - граффити-портреты музыканта. Санкт-Петербург не стал исключением: памятное граффити нарисовали в Приморском районе .(Андрей Петров, Gazeta.SPb)

Участник коллектива Lamb Of God Марк Мортон 8 января 2019трек Cross Off, на котором можно услышать голос покойного солиста Linkin Park Честера Беннингтона.