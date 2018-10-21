В Кировском районе Петербурга закрыли притон, а две девушки заплатят штраф за его курирование





Сотрудники ведомства доложили, что одна россиянка и одна девушка родом из Средней Азии признались на допросе, что управляли борделем. В итоге каждая заплатит по 150 тысяч в казну России. Согласно УК РФ, девушки легко отделались: штраф мог достигнуть полумиллиона рублей, а при особо тяжелых обстоятельствах в качестве наказания девушек могли посадить на 5 лет.





В Кировском районе Петербурга в начале января 2019 года закрыли притон, а две девушки заплатят штраф за его курирование, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.