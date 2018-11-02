Роструд напомнил, когда ждать следующие мини-каникулы





Сообщается, что 23 февряля выпадет на субботу. В связи с этим выходной день переносится на 10 мая. Следовательно насладиться следующими мини-каникулами можно будет с 8 марта по 10.





Также Роструд отметил, что нерабочими будут дни с 1 по 5 мая, благодаря Дню Весны и Труда. Отдохнуть удастся и с 9 по 12 мая в связи с Днём Победы. А в ноябре россиян ждут выходные со 2 по 4 ноября – они посвящены Дню народного единства.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Санкт-Петербург возглавил топ мероприятий в России на ноябрьские праздники . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Роструд ещё раз дал россиянам знать о том, когда будут длительные выходные, передаёт “РИА Новости”.