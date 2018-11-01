Госинпекция проверила, как убирают дворы Санкт-Петербурга — почти на каждом третьем адресе нашли проблемы





Тяжелее всего дела обстоят на Петроградской стороне и в Московском районе, а вот Приморский и Колпинский районы убирают хорошо. Основные претензии ГАТИ - лежащий мусор, гололед у подъездов, который не засыпали ни солью, ни песком, плохая уборка крыш. Компаниям, ответственным за уборку, предстоит заплатить штрафы на общую сумму свыше 12 млн рублей.





Жилищная госинспекция в праздники проверяла, как убирают дворы и чистят крыши от снега и сосулек в Санкт-Петербурге — о проблемах сообщили в 480 местах из 1654 точек, сообщили Gazeta.SPb в ГАТИ.