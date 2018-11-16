В Петербурге начались репетиции к годовщине освобождения от блокады





В мероприятии приняло участие 400 музыкантов военного оркестра Западного военного округа. Они исполнили Гимн Российской Федерации, а также военные марши. Сообщается, что музыканты ещё поработали над перестроениями и выдвижениями.





Напомним, что сам парад пройдёт 27 января на Дворцовой площади. Ожидается, что в нем будут участвовать около 2,5 тыс военнослужащих. Будет задействована и различная военная техника.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что на главной площади страны отрепетировали парад в честь Дня воинской славы России . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Сегодня, 9 января, в Северной столице прошла репетиция парада, который посвящён юбилею освобождения от блокады. Об этом сообщает Западный военный округ.