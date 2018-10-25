В правительстве Санкт-Петербурга обсудили ситуацию с задержкой зарплат строителям метро





Долги за осень погашены перед 6,5 тысячами рабочих “Метростроя”, однако за декабрь зарплаты до сих не выплачены. Ранее 28 декабря “Метрострой” заплатил рабочим 245 млн рублей, эту транзакцию проконтролировала прокуратура Санкт-Петербурга. Александр Беглов заявил, что проблему начали решать только начала забастовок, которые прошли на месте строительства станции “Театральная”.





В правительстве 9 декабря Санкт-Петербурга обсудили ситуацию с задержкой зарплат строителям метрополитена, сообщили Gazeta.SPb в правительстве.