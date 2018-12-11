Пьяную женщину сняли с самолёта, который вылетал из Пулково

Пассажирка планировала попасть на рейс “Санкт-Петербург – Москва”, но её вывели из самолета. О несоответствующем состоянии женщины диспетчер сообщил сначала охране, затем прибыли и сотрудники полиции.

Они доставили нарушительницу в линейный отдел в аэропорту Пулково и составили в отношении неё административный протокол.





Известно, что женщине 54 года и она проживает в Московской области.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что пьяный пассажир троллейбуса №35 в Петербурге разбил валидатор и его вывели из вагона в наручниках . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Сегодня, 9 января, в аэропорту Петербурга Пулково задержали женщину в состоянии алкогольного опьянения, передаёт Управление на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.