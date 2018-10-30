Строительство новой ледовой арены на месте СКК в Петербурге начнется не позднее 2020 года

«У нас год на подготовку проекта, проведение всех тендерных процедур, выбор подрядчиков. Времени достаточно», - заявил заместитель председателя Совета директоров хоккейного клуба СКА Александр Медведев, сообщает ТАСС.





В общей сложности стоимость реконструкции СКК «Петербургский» составит около 18 млрд рублей.Кроме того, Смольный готов предоставить инвестору капитальный грант в размере около шести млрд рублей на реконструкцию СКК.





Согласно проекту, объект станет самой большой хоккейной ареной в мире, вместимостью более 21 тыс. зрителей. Кроме того, рядом со «СКА-Ареной» планируют открыть детскую хоккейную школу на 700 человек, а также секции по разным видам спорта.





Ранее сообщалось о том, что Г радсовет Петербурга одобр ил проект реконструкции СКК.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

Строительство спортивно-концертного комплекса, который станет в 2023 году площадкой для проведения Чемпионата мира по хоккею, начнется на месте СКК "Петербургский" не позднее 2020 года.