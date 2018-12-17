“Лопата Беглова”: Беглов пригрозил заставить администрации районов убирать снег самостоятельно





Беглов заявил на заседании правительства, что население Петербурга жалуется на некачественную уборку дорог. Руководитель комитета по благоустройству Владимир Рублевский признал, что службы обеспечены средствами, но отметил, что уборка осложняется припаркованными на улице автомобилями. Беглов ответил, что руководителям администраций районов нужно выдать по “лопате Беглова” - и если при следующей проверке он останется недоволен, то улицы власть будет убирать вместе с дворниками.





Врио губернатора Александр Беглов 9 января в очередной раз выразил неудовлетворенность уборкой снега с дорог Санкт-Петербурга, сообщили в Смольном.