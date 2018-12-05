Музей батискафов в Кронштадте пополнился наблюдательной камерой для 100-метровых спусков

Шлюзово-наблюдательная камера, выполненная из высокопрочных материалов, вмещает двух водолазов. Аппарат может работать в режиме наблюдения или обеспечивать водолазные спуски на глубину до 100 метров. Камера оснащена четырьмя иллюминаторами, кронштейнами для крепления тросов, предусмотрена вентиляция и регенерация воздуха, телефонная связь с судном-носителем.





Музей «Эра гидрокосмоса» под открытым небом расположен на пристани у Петровского парка Кронштадта и работает для посетителей в выходные дни. В нем собраны подводные аппараты из различных регионов страны.











Фото: Музей батискафов

Ранее сообщалось о том, что в М узей батискафов в Кронштад те добавят морской комплекс МТК-200, привезенный с Камчатки. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: Музей батискафов

Шлюзово-наблюдательная камера ШНК-100 станет экспонатом единственного в России и крупнейшего в мире музея батискафов «Эра гидрокосмоса» в военно-историческом парке Западного военного округа, расположенного в Кронштадте, сообщили Gazeta.SPb в музее батискафов.