В новогоднюю ночь почти 26 тыс петербуржцев использовало наземный транспорт





Также компания сообщает, что в новогоднюю ночь для пассажиров работало больше 150 автобусов и 31 единица электротранспорта (троллейбусы и трамваи).





Итак, в ночь на первое января удалось перевезти 25 700 пассажиров.





Сообщается также, что в Рождественскую ночь – с 6 на 7 января – работало 11 маршрутов. Ими воспользовалось 8800 человек.





Также СПб ГКУ "Организатор перевозок" передаёт, что всего с 1 по 8 января наземным транспортом Петербурга было перевезено 9 725 700 пассажиров.





Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стоимость проезда в метро Петербурга хотят поднять до 47 рублей . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





В главную праздничную ночь года, с 31 декабря на 1 января, с 00:00 до 06:00 в Петербурге работал наземный транспорт по маршутру №51. Интервал движения составлял 30 минут. Этой информацией делится СПб ГКУ “Организатор перевозок”.