Гендиректор Amazon Джефф Безос, богатейший человек в мире, собирается развестись





В открытом заявлении Безос и его жена пишут, что им повезло встретить друг друга и если бы они знали, как обернется брак в 1993 году, они бы все равно поженились. Пара подчеркнула, что они останутся близкими друзьями.





По данным Forbes, состояние Безоса равно примерно $150 млрд. Безоc был признан самым богатым в мире весной 2018 года. Компания Amazon занимается продажей товаров через интернет: ее оборот за 2018 год, по данным в сети, составил $201 млрд, а прибыль — около $10 млрд.









Руководитель корпорации Amazon Джефф Безос сообщил, что разводится со своей женой Маккензи Таттл, с которой прожил около 25 лет, сообщил Безос в своем Twitter.