В Московском районе задержаны злоумышленники, которые хотели ограбить магазин

Находясь на маршруте патрулирования, наряд вневедомственной охраны получил информацию о том, что в продуктовом магазине, расположенном в доме №24 корпус 1 на проспекте Юрия Гагарина, сработала сигнализация. Прибыв к объекту, сотрудники Росгвардии обнаружили, что одно из витринных стекол магазина разбито, а внутри помещения был слышен посторонний шум и голоса. К объекту был направлен еще

один наряд вневедомственной охраны.





Сотрудники Росгвардии блокировали возможные пути отхода злоумышленников, а затем задержали на месте происшествия двоих граждан, которые пытались скрыться из магазина, похитив несколько пакетов с продуктами питания и алкогольными напитками.





Выезжала следственно-оперативная группа. Похищенное изъято.

Задержанные были переданы сотрудникам 33 отдела полиции.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





Ранее сообщалось о том, что в Гатчинском районе задержан подозреваемый в краже денег из кассового аппарата в магазине.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

В Московском районе Петербурга были задержаны двое 19-летних граждан, которые проникли в сетевой магазин на проспекте Юрия Гагарина и совершили кражу, сообщили Gazeta.SPb в УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.