В первый день после праздников пробки в Санкт-Петербурге достигли 8 баллов

В первый рабочий день после праздников 9 января в Санкт-Петербурге автомобили стоят в пробках: согласно сервису “Яндекс.Пробки”, сложность дорожной ситуации оценивается на 8 баллов из 10 к 19:00.





На дорогах Петербурга скользко, осложняет движение снегопад, о котором накануне предупреждали спасатели МЧС. Самые тяжелые автомобильные заторы “Яндекс” регистрирует на Петроградской стороне, Невском проспекте, Васильевском острове, Лесном пр., на Садовой ул. и на наб. Обводного канала.







